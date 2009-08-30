Литвин: після виборів переможець скаже – всі, хто були до мене, були свинями

Тільки політичні амбіції можуть привести до неприйняття державного бюджету на 2010 рік.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в соляній шахті міста Соледара голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він підкреслив, що політичні амбіції негативно вплинуть на прийняття державного бюджету, «адже інших обставин, які б привели до неприйняття бюджету, я не бачу».

Він сказав, що треба прийняти бюджет не під вибори і не на вибори, а той бюджет, який потрібен країні на 2010 рік. «Бажано і необхідно прийняти бюджет не тому, що цього вимагає Конституція і закон, а з урахуванням того, що сьогодні можна вести серйозну розмову, бо після президентських виборів переможець скаже – всі, хто були до мене, вони були свинями, вони нічого не робили, країна падає, тому бюджет буде мінімальний» - пояснив В.ЛИТВИН. Але спікер переконаний, що Україні «потрібний бюджет на виріст, з урахуванням того, щоб працювала вся країна, і люди відчували результат».

В.ЛИТВИН зазначив, що першочергова проблема для депутатів – це визначитися із соціальними стандартами, з прожитковим мінімумом і мінімальною зарплатою. «Ми маємо приймати відповідні рішення, бо купівельна спроможність у людей на нулі, і через це в нас не розвивається внутрішній ринок і ми ходимо по замкнутому колу», - підкреслив спікер. При цьому він додав: «Тут потрібна спільна позиція, узгодженість підходів і головне, щоб закони, які ми приймаємо, були реально забезпечені грошима».