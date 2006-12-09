На XVI з`їзді УРП Собор (6 фото)
20:14, 09 грудня 2006Політика
707
До делегатів завітали сусіди за політичним спектром
9 грудня в Києві відбувся XVI з’їзд Української республіканської партії ”Собор”. З’їзд обрав голову партії, центральну раду і центральний провід партії. Також делегати з’їзду розглянули можливість створення нової правоцентристської політичної сили.
|Анатолія Матвієнка переобрали лідером партії
|Анатолій Матвієнко і голова ради старійшин партії Костянтин Ситник
|Заступник голови НСНУ Юрій Єхануров і заступник голови НРУ Василь Куйбіда
|Колишній головний редактор газети ”Вечірній Київ” Віталій Карпенко
|Микола Катеринчук підтримує правоцентристський проект
|Лідер УНР Юрій Костенко і лідер НРУ Борис Тарасюк
Фото Олександра Синиці
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter