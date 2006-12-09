На XVI з`їзді УРП Собор (6 фото)

20:14, 09 грудня 2006
Політика
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До делегатів завітали сусіди за політичним спектром

9 грудня в Києві відбувся XVI з’їзд Української республіканської партії ”Собор”. З’їзд обрав голову партії, центральну раду і центральний провід партії. Також делегати з’їзду розглянули можливість створення нової правоцентристської політичної сили.

Анатолія Матвієнка переобрали лідером партії

Анатолій Матвієнко і голова ради старійшин партії Костянтин Ситник

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови НСНУ Юрій Єхануров і заступник голови НРУ Василь Куйбіда

Колишній головний редактор газети ”Вечірній Київ” Віталій Карпенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Катеринчук підтримує правоцентристський проект

Лідер УНР Юрій Костенко і лідер НРУ Борис Тарасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Олександра Синиці

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