Закон про держбюджет загубився десь між Грушевського і Банковою

Секретаріат Президента України заявляє, що станом на 20.30 9 грудня до Секретаріату з Верховної Ради не надійшло Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік».

Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві Президента України.

Сьогодні, 9 грудня, о 13.19 на офіційному веб-сайті Верховної Ради було повідомлено, що Закон про Держбюджет-2007 підписано головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і направлено до Секретаріату Президента.