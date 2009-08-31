Литвин ініцативу БЮТ вважає «дивнуватою»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує внести зміни до календарного плану п’ятої сесії парламенту, яка відкривається 1 вересня, а не проводити позачергове засідання у п’ятницю, 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту у відповідь на пропозицію лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА щодо проведення 4 вересня позачергового засідання ВР.

В.ЛИТВИН вважає, що «буде дещо дивнувато виглядати», коли Верховна Рада, ще не встигши розпочати сесію, проводить позачергове засідання.

Він запропонував внести на розгляд парламенту проект постанови щодо зміни календарного плану роботи ВР на 5-й сесії, передбачивши цього тижня пленарне засідання.

Голова ВР наголосив, що необхідно підтримати такий підхід, оскільки в іншому випадку «все буде переведено в політичну площину».