Янукович пропонує вгадати, що він робитиме завтра
Політик дав лиш одну спробу
Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не дав чіткої відповіді на багаторазові запитання журналістів щодо того, чи блокуватиме фракція ПР завтра трибуну парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що вони наполягатимуть на тому, щоб питання про підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій було розглянуто завтра першим і ухвалене рішення з даного питання.
Кілька разів журналісти намагалися з’ясувати, чи може непідтримка розгляду даного питання завтра в сесійній залі призвести до блокування фракцією ПР трибуни, В.ЯНУКОВИЧ чітко не відповідав. Тоді, журналісти в черговий раз запитали: «так ви блокуватиме трибуну?». На це В.ЯНУКОВИЧ відповів, «як кажуть здогадайтеся з першого разу, і вам все стане зрозуміло. Я вважаю, що другого разу не буде, ви все вгадаєте».