Янукович добрими намірами мостить дорогу в пекло?

Експерти вважають, що вимога лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підвищення мінімальних зарплат не має жодного економічного обґрунтування і призведе до інфляції.

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ зажадав від уряду підвищення мінімальної зарплати до 1500 гривень, пенсії – до 1300 гривень. «Рішення про це повинен ухвалити парламент 1 вересня», - наголосив він. З проханням прокоментувати цю передвиборчу ініціативу лідера Партії регіонів УНІАН звернувся до провідних експертів-економістів.

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає цю ініціативу такою, що не має економічного обґрунтування. Експерт підкреслює, що під час економічної кризи взагалі не варто вести мову про зміну соціальних стандартів. Навіть коли ситуація в економіці повністю нормалізується, вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ, треба буде запроваджувати не тотальне підвищення мінімальних зарплат і пенсій, а реформувати всі соціальні стандарти. Нині ж подібні прагнення просто не мають економічного змісту.

Директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що у разі здійснення подібної ініціативи В.ЯНУКОВИЧА дещо зросли б надходження до Пенсійного фонду та дещо зменшилася б «тіньова» частка в оплаті праці. Але експерт підкреслює, що В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи з подібною вимогою, мав вказати – з яких додаткових джерел надходжень до бюджету має бути профінансоване подібне підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

Крім того, на думку експерта, втілення цієї ініціативи може спричинити додаткову емісію грошей, що негативно відіб’ється на курсі гривні та ще більше ускладнить ситуацію на багатьох підприємствах, які нині змушені зменшувати обсяги виробництва та зупинятися через кризу.

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН вбачає у вимозі В.ЯНУКОВИЧА щодо підвищення мінімальних зарплат і пенсій подвійні стандарти та соціальний популізм. З одного боку, каже експерт, опозиція наголошує на падінні виробництва та, відповідно, зменшенні доходів державного бюджету. З іншого боку та сама опозиція вимагає додатково збільшити бюджетні видатки, демонструючи начебто «піклування про трудящих».

При цьому В.ЮРЧИШИН зазначив, що нині немає повних, систематизованих, даних щодо виконання державного бюджету, а, отже, важко оцінити, якою мірою можливе (чи неможливе) втілення вимог В.ЯНУКОВИЧА. “Бюджет має бути «вписаний» у реальний стан економіки”, - підкреслив експерт. На його переконання, пропозиція щодо збільшення мінімальних зарплат і пенсій не ґрунтується на наявних ресурсах, які може нині дати економіка України.

Експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті “Києво-Могилянська академія” Сергій КИСЕЛЬОВ прогнозує, що у разі втілення ініціативи В.ЯНУКОВИЧА матимуть загалом негативний вплив на економіку. Експерт нагадав, що під час світової економічної кризи у багатьох країнах відбувається зниження соціальних видатків держави. Так, наприклад, у Латвії зарплати працівникам бюджетних установ скорочено на 20%, «урізані» також виплати молодим матерям на утримання дитини. В Естонії, зокрема, скорочені виплати по безробіттю тощо. «В Україні подібного немає, соціальні стандарти ніхто не урізає, але вести мову про їхнє різке підвищення під час кризи нерозсудливо», - підкреслив С.КИСЕЛЬОВ.

Крім того, експерт звернув увагу на те, що показник мінімальної зарплати є досить ефемерним і у багатьох розвинених країнах (зокрема, у Німеччині, Австрії та Італії) взагалі не вживається. У Франції, Великій Британії, Ірландії регулюється лише показник мінімальної погодинної оплати – як такий, що більш точно відбиває реальний стан із оплатою праці. «У нас же показником мінімальної зарплати часто маніпулюють», - зазначив експерт.

С.КИСЕЛЬОВ підкреслив також, що економічно необґрунтоване підвищення мінімальних зарплат і пенсій може призвести до зростання інфляції та ще більш глибокого падіння валютного курсу гривні. «Зараз інфляція в Україні вдвічі менша, ніж минулого року, - нагадав експерт. – Але вона може перетворитися на справжню проблему у разі запровадження незбалансованої, незваженої соціальної політики».

Завідуючий відділом економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО зазначив, що поки ніхто не бачив обґрунтування означених ініціатив лідера Партії регіонів. Показники мінімальної зарплати та пенсій жорстко зав‘язані на загальні показники макроекономічної стабільності країни, нагадав експерт. «Зрозуміло, що збільшення мінімальної зарплати призведе до збільшення фонду оплати праці по всій країні, а це – додаткові навантаження на бюджет та бізнес в умовах економічної кризи. Звідки брати кошти?», - запитує Я.ЖАЛІЛО.

Експерт підкреслив також, що суттєве підвищення мінімальних зарплат та пенсій призведе до стрімкого зростання споживчого попиту, як наслідок – виросте потреба в імпортних товарах, погіршиться торгівельний баланс країни, і відповідно – відбудеться зниження валютного курсу гривні. «Пропозиція пана ЯНУКОВИЧА дуже схожа на популізм, тому сьогодні серйозно про це говорити не варто», - підсумував експерт.

Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ вважає, що запропоноване В.ЯНУКОВИЧЕМ підвищення мінімальних зарплат на пенсій неможливе без відшукання додаткових джерел коштів – і в державному бюджеті, і на недержавних підприємствах, які теж будуть зобов‘язані відповідно збільшити фонди оплати праці.

Експерт підкреслює, що наслідком цього буде зростання дефіциту бюджету та зростання цін на споживчому ринку. «А оскільки додаткове фінансування дефіциту бюджету – чи то з зовнішніх, чи то внутрішніх джерел – є практично неможливим, наслідком необґрунтованого підвищення соціальних стандартів буде додатковий друк грошей, зростання інфляції, падіння курсу національної валюти», - підсумував О.ЖОЛУДЬ.