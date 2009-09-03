Справжня мета Путіна: віддалити Польщу від України?

Одна з головних цілей візиту Путіна до Гданська, під виглядом намагання показатися полякам кращим, «віддалити Польщу від України». Як повідомляє радіо "Свобода", про це в авторській статті в польській “Газеті Виборчій” написав відомий польський експерт, головний редактор журналу «Нова Польща» Єжі ПОМ’ЯНОВСЬКИЙ.

“Контроль над Києвом – це нині головна стратегічна ціль Путіна», – наголошує польський редактор і закликає: «Польщі абсолютно не можна віддалятися від України, бо від цього залежить наше майбутнє».

Інше польське видання – «Дзєннік» – вважає, що в Гданську ПУТІН не вибачався, а повчав Польщу. Газета також зауважила, що російський прем’єр не дистанціювався від провокаційних публікацій російських ЗМІ і відкидав, що пакт Молотова-Ріббентропа був початком Другої світової війни. «Дзєннік» відзначає також, що у відповідь на слова президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО про те, що порушення територіальної цілісності держави – завжди зло, «чому прикладом стали події минулих років», ПУТІН «явно занервував і прикусив губу».