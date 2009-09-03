Банкіри з тяжким серцем чекають президентської кампанії

Песимістично налаштовані фінансисти не очікують нічого хорошого від передвиборної президентської кампанії, пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи можливий вплив президентських перегонів на фінансовий сектор країни.

«Війна заяв політиків загострює нервозність серед резидентів, особливо населення. Це негативний фактор з погляду курсової стабільності, а також відновлення довіри до банківської системи», - констатує Олексій БЛІНОВ, економіст Astrum Investment Management.

Як відзначає видання, події осені - зими нинішнього року, ймовірно, розгортатимуться за сценарієм кінця 2008 р., включно з панічною втечею вкладників з банків, введенням нового мораторію на дострокове зняття депозитів, обвалом гривні й масовими спекуляціями на валютному ринку. Число фінустанов, які доведеться рятувати, може збільшитися у кілька разів.

З іншого боку, оптимісти вважають, що кандидати на посаду глави держави, що нині перебувають при владі, щоб схилити на свою користь електорат, докладатимуть максимум зусиль для підтримки економічної стабільності, а, головне, курсу гривні.

«Напередодні виборів уряд і Нацбанк докладатимуть значних зусиль, щоб втримати курс гривні щодо долара, оскільки це має серйозне соціальне значення. Для банків це позитивний сигнал, адже значна частина їхніх зобов’язань номінована в доларах. Крім того, передвиборна кампанія зазвичай супроводжується заведенням капіталу в Україну. Це може позитивно позначитися як на економіці країни, так і на банківській системі», — пояснює Дмитро РОМАНОВИЧ, начальник аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital.

Друга, не менш потужна хвиля струсу для фінансистів буде безпосередньо після виборів. Пов’язана вона буде з очікуваною зміною керівництва Національного банку України, оскільки Володимирові СТЕЛЬМАХУ, який втратить підтримку Віктора ЮЩЕНКА, доведеться піти, пише тижневик.

Два найімовірніші кандидати на найвищий державний пост намагатимуться протягнути на посаду голови НБУ «своїх» людей, але не виключено, що при виборі кандидатури головного банкіра країни симпатії Юлії ТИМОШЕНКО й Віктора ЯНУКОВИЧА можуть збігтися.

На думку експертів, найвищі шанси очолити відомство має нинішній голови Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО. Реальним конкурентом для голови ради Нацбанку може стати Сергій ТІГІПКО, що «рулив» банківським відомством під час «помаранчевої революції» і зарекомендував себе як «антикризовий» менеджер. «Цікаво, що обидва кандидата цілком влаштовують як Юлію ТИМОШЕНКО, так і Віктора ЯНУКОВИЧА. Саме тому, незалежно від того, хто з них переможе на виборах, насамперед обговорюватимуться саме ці кандидатури», - пояснив виданню один з банкірів.

Водночас, зауважують «Коментарі:», дехто з експертів вважає, що в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на крісло голови Нацбанку можуть претендувати екс-голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН, колишній заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ, екс-віце-прем’єр Микола АЗАРОВ. Але у цьому випадку заручатися підтримкою більшості в парламенті буде непросто.

Альтернативними кандидатурами в разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО можуть стати нинішні співробітники «другого ешелону» НБУ, якими згодом буде нескладно управляти (колишній заступник голови НБУ Олександр САВЧЕНКО й теперішній заступник Анатолій ШАПОВАЛОВ), а також нинішній голова ДПАУ й співвласник “БрокБізнесБанку” Сергій БУРЯК.

Утім, незалежно від того, хто стане наступним Президентом України, кампанія з порятунку банківської системи продовжиться, відзначають «Коментарі:». Водночас, на думку експертів, контроль з боку МВФ дозволить уникнути минулорічної ситуації, «коли вибрані банки на догоду політичним (а можливо й комерційним) інтересам глави країни отримували мільярди». «Фонд не допустить, щоб його транші розтринькувалися на пустушки. А без його грошей Україні не обійтися», - повідомив заступник голови правління одного з банків.

Однак, як зазначає видання, список претендентів на рекапіталізацію за рахунок держави, як і перелік «мазунчиків», що отримують левову частину рефінансування, може зазнати певних змін.

«Усе визначатиметься поточними ситуативними вигодами сторін. У списку банків-претендентів на капіталізацію залежно від кон’юнктури може виявитися будь-який великий банк (точніше, власник банку)» - пояснив «Коментарям:» начальник відділу секторної аналітики групи компаній «ТЕКТ» Дмитро ТОМАШЕВСЬКИЙ.