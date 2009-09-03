Для Литвина «первым делом - самолеты»?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у п’ятницю, 4 вересня, відвідає з робочою поїздкою Кіровоградську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, програмою поїздки запланована зустріч В.ЛИТВИНА з курсантами та викладачами Державної льотної академії (м. Кіровоград), огляд експозиції льотної академії та ознайомлення з льотним тренажерним центром.

Голова Верховної Ради України також дасть прес-конференцію для центральних і місцевих ЗМІ і здійснить запис інтерв’ю для місцевих телеканалів.

Як повідомляв УНІАН, на завтра заплановане позачергове засідання парламенту, зініційоване БЮТ.