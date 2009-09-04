Ющенко: змінена Конституція дасть змогу навести порядок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що запропонована ним Конституція України дасть змогу навести порядок та відновити права і свободи для всіх українців.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це глава держави заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалові «Інтер».

«У своєму проекті Конституції я висловився стосовно того, що ми маємо зробити, щоб мати стабільну, демократичну країну з чесно сформованою владою... Я керувався змінами і доповненнями, які працюють на українську людину», – сказав В.ЮЩЕНКО. Україні сьогодні потрібна Конституція, яка «гарантує демократію, а значить – незалежність», наголосив він.

Під час інтерв’ю Президент відповів на запитання щодо ситуації із падінням курсу національної валюти.

Окремої уваги також було надано питанню співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Президент підкреслив, що неодноразово звертав увагу уряду на необхідність дотримуватися зобов’язань, взятих на себе у співпраці з МВФ. Натомість, експерти МВФ аналізують стан справ в Україні і бачать, що отримують обіцянки замість дій.

«Я думаю, що в місії МВФ, яка зараз працює в Україні, є абсолютно коректні підстави, у тому числі правові, – прийти до висновку, що п’ять із шести попередніх угод українським урядом не виконано», – зазначив В.ЮЩЕНКО. «Я закликав уряд зробити все, щоб взяті на себе зобов’язання були виконані, і будь-що треба добитися, щоб ми не вийшли з програми МВФ», – наголосив глава держави.

Основна частина інтерв’ю вийде на телеканалі у неділю, 6 вересня, у програмі «Подробиці тижня» о 20.00.