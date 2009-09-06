Звільнено генерального продюсера медіагрупи "Інтер"
17:52, 06 вересня 2009Політика
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Про це повідомив Валерій Хорошковський
Генерального продюсера медіагрупи "Інтер" Ганну БЕЗЛЮДНУ звільнили.
|Ганна Безлюдна під час зйомок ”Свободи на Інтері”, січень 2009 р.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Г.БЕЗЛЮДНУ мають звільнити у зв’язку з її конфліктом з політтехнологом Володимиром ГРАНОВСЬКИМ, зокрема, і щодо питання розподілу виборчих бюджетів.
Сама Г.БЕЗЛЮДНА ймовірність свого звільнення коментувати відмовлялася, не вбачаючи в цьому "предмету для розмови".
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