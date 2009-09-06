Звільнено генерального продюсера медіагрупи "Інтер"

Генерального продюсера медіагрупи "Інтер" Ганну БЕЗЛЮДНУ звільнили.

Як передає «Українська правда», про це повідомив заступник голови Служби безпеки України, власник "Інтера" Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Г.БЕЗЛЮДНУ мають звільнити у зв’язку з її конфліктом з політтехнологом Володимиром ГРАНОВСЬКИМ, зокрема, і щодо питання розподілу виборчих бюджетів.

Сама Г.БЕЗЛЮДНА ймовірність свого звільнення коментувати відмовлялася, не вбачаючи в цьому "предмету для розмови".