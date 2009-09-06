Ющенко наполягає на саморозпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на саморозпуску Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.

За словами В.ЮЩЕНКА, у президента сьогодні немає підстав для розпуску парламенту. «Якби такі підстави були, то повірте, я б не чекав і 24 годин для того, щоб це рішення покласти на реалізацію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре зазначив, що конфлікт, "який нині склався, лежить на плечах лідера коаліції і прем’єр-міністра України, а також тих політичних сил, які оголосили про створення коаліції більшості, якої немає".

На думку Президента, вийти з цієї ситуації наразі можна двома шляхами. Перший з них, за словами В.ЮЩЕНКА, це саморозпуск Верховної Ради.

«Це те, що відповідає чинній Конституції і ще до виборів могло б змінити цю ситуацію і привести до працездатного парламенту», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що непрацюючий парламент країні непотрібний, оскільки це «занадто дороге шоу, яке влаштували дві провідні політичні сили».

Також Президент зауважив, що другий варіант виходу з конфліктної ситуації, це вихід з правлячої коаліції будь-якої з політичних сил, що «наважиться взяти на себе відповідальність за ці ганебні процеси. які йдуть в українському парламенті».

При цьому Глава держави зазначив, що норма Конституції про неможливість розпуску Верховної Ради президентом за півроку до президентських виборів стосується саме ініціативи президента.

А що стосується ініціативи будь-якої з фракцій більшості, яка захоче вийти з коаліції, то це, за словами В.ЮЩЕНКА, абсолютно можливо.