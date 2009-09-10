Сьогодні нардепи знову спробують домовитися

Напередодні на законодавчому фронті було без змін. Народні обранці шукали компроміс щодо підвищення соціальних стандартів. Проте засідання Верховної Ради так і не відбулося.

Парламентарі розділилися. Партія регіонів сіла за стіл переговорів з Блоком Юлії Тимошенко. Лідери інших політсил на чолі з Володимиром Литвином зібралися на погоджувальну раду за участю журналістів.

У телефонній розмові зі спікером його заступник Олександр Лавринович повідомив, що депутати не хочуть говорити у присутності преси. Литвину не сподобалось те, що домовляються лише дві фракції, а Лавринович образився на неетичну поведінку очільника Ради.

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України: «Демонструю можливість роботи Верховної Ради України. Процес узурпації влади, одна з форм якої є блокування, набиратиме більших розмахів».

ICTV