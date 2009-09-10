Ющенко написав лист Тимошенко

Президент Віктор ЮЩЕНКО надав Кабінету міністрів принципові зауваження до проекту державного бюджету 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату глави держави, про це йдеться в його листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

“У зв`язку із запланованим на 12 вересня поточного року розглядом на засіданні Кабінету міністрів України проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та враховуючи те, що до глави держави відповідний проект закону до цього часу не надійшов, надаю своє бачення концептуальних засад, на яких має ґрунтуватись фінансовий план держави на наступний рік”, - йдеться в листі.

Президент наполягає на тому, що проект бюджету має враховувати отримані у поточному році уроки внаслідок допущених помилок у бюджетній політиці. Відтак, це потребує додержання під час формування держбюджету на 2010 рік кількох принципових позицій.

Це, зокрема, здійснення розрахунку показників бюджету на наступний рік на реальному прогнозі макропоказників економічного і соціального розвитку та утримання дефіциту бюджету на рівні, не вищому 3% ВВП. Глава держави також вважає за необхідне не допускати подальшого різкого зростання державного боргу країни та визначити у законі проекти, реалізація яких забезпечуватиметься за рахунок кредитів, залучених під державні гарантії, одержувачів таких кредитів та обсяги держгарантій.

Крім цього, Президент вимагає не допускати збільшення податкового навантаження на бізнес, а міжбюджетні відносини будувати на визначених законодавством засадах, при цьому посилюючи фінансові бази бюджетів АР Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя з подальшим перерозподілом цих коштів між місцевими бюджетами для фінансування реалізації інвестиційних проектів.

Глава держави звертає увагу уряду на необхідність повернення Стабілізаційному фонду його головної функції інвестиційного локомотиву економіки та недопущення у 2010 році розпорошення його коштів на поточні потреби. Окремо він звернув увагу на забезпечення енергетичної безпеки держави, зокрема шляхом збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» та забезпечення обороноздатності країни на достатньому рівні.

В.ЮЩЕНКО вимагає від уряду проводити виважену та відповідальну соціальну політику, спрямовану на підтримку найвразливіших верств населення, встановлення реального рівня прожиткового мінімуму та соціальних гарантій. На його думку, Кабмін має передбачити забезпечення додаткових надходжень до Пенсійного фонду за рахунок запровадження окремими законами спеціальних зборів на предмети розкоші.

Від уряду також вимагається забезпечити розвиток на належному рівні нематеріальної сфери, насамперед охорони здоров`я, освіти, культури та науки, реалізацію програми із забезпечення громадян доступним житлом, фінансування у необхідних обсягах заходів з підготовки до Євро-2012 та фінансування в повному обсязі поточного та простроченого у 2009 році відшкодування податку на додану вартість.

“Бюджетна політика має бути узгоджена з пріоритетами економічного розвитку держави. Тому наголошую на безумовному додержанні вимоги закону щодо обов`язкового внесення до парламенту разом з проектом бюджету проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік”, - йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.

Президент висловлює переконання, що врахування зазначених пропозицій у державному бюджеті України на 2010 рік дасть змогу прийняти збалансований і реальний документ, реалізація якого сприятиме відновленню економічного зростання в наступному році.