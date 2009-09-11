УНІАН і Медіа-профспілка стежитимуть за розслідуванням побиття фотокора

Інформаційне агентство УНІАН разом із Медіа-профспілкою триматимуть на контролі розслідування побиття фотокореспондента УНІАН у Херсонській області Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА, яке сталося під час спроби рейдерського захоплення заводу “Таврія” в Новій Каховці 3 вересня.

З розумінням ставлячись до того, що правоохоронні органи мають певний термін для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи, журналісти сподіваються на об’єктивне розслідування побиття свого колеги й закликають міліцію не зволікати з цим.

Тим більше що випадки нападу на журналістів під час виконання ними своїх професійних обов’язків не поодинокі, а розслідування їх часто затягуються.

Як приклад, можна навести інцидент, що стався з нашими колегами 2 жовтня 2008 року в Києві на вул. Первомайського, – міліція і досі шукає нападників, що завдали журналістам тілесних ушкоджень. А міліціонери, які не втрутилися у бійку, чим порушили закон, не зазнали належного покарання.

Щойно УНІАН дізнався про те, що до розслідування побиття нашого фотокора у Новій Каховці підключилася місцева прокуратура, де пообіцяли “найближчим часом” забрати матеріали у справі з міліції. Про це повідомив сам постраждалий В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Однак ми не впевнені що кримінальну справу таки буде порушено, а відомо про це стане лише через 10 днів від того, як документи будуть передані до прокуратури.

Голова комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ наголошує: ”Брутальність по відношенню до журналістів під час виконання ними службових обов`язків вже стає звичним. До цього спричиняє безкарність нападників. Ми будемо перешкоджати цьому. Якщо слідство буде зволікати з покаранням винних – ми підключимо до цього наших юристів”.

Як повідомляв УНІАН, охоронці заводу, прийнявши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа з боку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

На вчорашній день, 10 вересня, в Управлінні МВС України в Херсонській області УНІАН повідомили, що міліція вже встановила та допитала особу, яка наносила тілесні ушкодження фотокореспонденту. Також на даний час експертизу розбитої фотокамери завершено, експерт надає свої висновки та повертає «залишки» фотокамери В.ДАНИЛЬЧЕНКУ.

В УМВС зазначили, що особа, яка здійснила напад на кореспондента, є охоронцем підприємства, однак під час опитування він категорично не визнав, що вчиняв будь-які протиправні дії, в тому числі застосування фізичної сили до журналіста.

Водночас, як зазначили в УМВС, постраждалий встиг зафіксувати за допомогою фотокамери момент нападу.