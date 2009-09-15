Тіньовий міністр економіки у бюджеті-2010 побачила шлях до дефолту

Представлений урядом проект державного бюджету України на 2010 рік буде нереальним бюджетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила народний депутат України від Партії регіонів, міністр економіки в опозиційному уряді Ірина АКІМОВА.

За її словами, найбільші сумніви викликає розмір дефіциту бюджету на рівні 4% ВВП.

При цьому вона нагадала, що до кінця 2009 року бюджетний дефіцит, разом із НАК «Нафтогаз України» і рекапіталізацією, становитиме 11-12% ВВП. «За рахунок чого уряд збирається втричі знижувати бюджетний дефіцит, де ці інструменти?», - спитала І.АКІМОВА.

Другим нереальним показником запропонованого проекту вона назвала рівень державного боргу України в розмірі близько 30% ВВП.

За її даними, до кінця 2009 року рівень держборгу становитиме приблизно 36% ВВП - в три рази більше, ніж півтора року тому. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «є майстром, чемпіоном з нарощування державних боргів», - заявила вона. При цьому І.АКІМОВА зазначила, що за найоптимістичнішими прогнозами рівень держборгу становитиме не менш як 40% ВВП у 2010 році. «З такими великими темпами зростання держборгу зазвичай рухаються у бік дефолту», - додала міністр економіки опозиційного уряду.

І.АКІМОВА також сумнівається в реальності показників зростання інфляції – менше від 10%. За її словами, швидше за все, він становитиме не менш як 12%.

Депутат підкреслила, що під час підготовки бюджету дуже важливо мати реальні макроекономічні показники, оскільки від них залежатиме, які доходи одержить бюджет, чи зможе він профінансувати всі необхідні витрати, як обслуговуватимуться державні борги. Вона також засумнівалася в реальності показника середньорічного курсу 7,5 грн. за один долар. За її словами, реальність цього показника важлива, враховуючи необхідність обслуговування держборгу, ухвалення соціальних програм тощо.

«Нереальний макропрогноз означає ручне управління економікою, недовиконання соціальних, інвестиційних програм і бажання відтягнути більше ресурсів з боку бізнесу», - зазначила І.АКІМОВА.

На її думку, ще ніколи бюджетний документ не припускав такого ручного управління економікою. Вона також зазначила, що запропонований проект не є бюджетом розвитку: «З`являється якась фігура економічного диктатора, яка концентрує у своїх руках всі рішення».

І.АКІМОВА також вважає, що намір затвердити держбюджет постановою уряду є незаконним і нелегітимним, і Партія регіонів виступатиме проти цього.

І.АКІМОВА також зазначила, що Партія регіонів не перешкоджатиме ухваленню держбюджету і не блокуватиме Верховну Раду, якщо документ буде допрацьований і буде реалістичним.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України увечері 14 вересня затвердив проект Державного бюджету на 2010 рік.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що видатки бюджету в 2010 році становитимуть 324 млрд. грн., обсяг надання кредитів – майже 12 млрд. грн., обсяг повернення кредитів – 4,5 млрд. грн.

Дохідна частина Держбюджету буде на рівні майже 285 млрд. грн., дефіцит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет наступного року має бути внесений урядом у Верховну Раду до 15 вересня.

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 183,980 млрд. грн.), видатки – 267,677 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», оприлюдненому в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлений на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.