Кисельова вигнали з Партії регіонів

Народного депутата від Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА виключили з партії.

Як повідомили УНІАН джерела у політичній раді партії, засідання якої відбулося вчора, таке рішення ухвалила президія політради Партії регіонів.

За словами співрозмовника агентства, В.КИСЕЛЬОВА виключили "за порушення положень і вимог статуту Партії регіонів та завдання шкоди репутації партії".

Крім того, президія політради вирішила відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня політрада ПР задовольнила заяву В.КИСЕЛЬОВА і перевела його на час президентської кампанії з посади голови Кримської республіканської організації партії на керівну посаду в центральний штаб.

14 вересня, за повідомленням прес-служби В.КИСЕЛЬОВА, на засіданні ради кримської організації ПР, де з 43 членів були присутні 23, були ухвалені рішення рекомендувати нардепу відкликати подану ним заяву в політраду Партії регіонів і повернутися до виконання обов`язків голови кримської організації.