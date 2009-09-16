5 російських матросів напали на жителя Севастополя

У Гагарінському районі Севастополя міліція затримала п’ятьох військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело в райвідділі міліції, матрос контрактної служби і четверо матросів строкової служби малого протичовневого корабля ЧФ РФ були затримані вранці в понеділок, 14 вересня, за скоєння нападу на громадянина України, мешканця Севастополя В’ячеслава М., під час якого насильно вилучили у нього телефон "Nokia 6151" вартістю близько 1300 грн.

За інформацією співрозмовника агентства, матрос, який особисто відібрав мобільний телефон, затриманий, інші четверо відпущені під підписку про невиїзд. За даним фактом Гагарінський райвідділ УМВС України у місті Севастополі проводить слідчі дії.

УНІАН також стало відомо, що зазначені військовослужбовці ЧФ РФ проходять службу на протичовновому кораблі «Муромец», який зараз перебуває на ремонті на заводі №91 ЧФ РФ, що в Стрілецькій бухті (Гагарінський район міста).

В міському управлінні УМВС даний факт поки що не коментують.