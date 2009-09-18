Турчинов: Ющенко керується інтересами наближених компаній

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО продовжуватиме в судовому порядку оскаржувати рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав в ефірі “5 каналу”.

“Я не виключає, що зараз і судові рішення виникнуть”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, Президент при підписанні указу про призупинення конкурсу з приватизації ОПЗ керувався інтересами наближених до нього компаній і структур. “Я вважаю, що це не тільки ганьба для України, але й чіткі ознаки корупції, коли чітко працюють конкретні фірми, відсікаючи підприємства зі світовим ім’ям, з якими, безумовно, напівтіньові структури не зможуть конкурувати”, - пояснив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

Разом з тим прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року – незважаючи на Указ Президента.

*** Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.