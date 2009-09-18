Наступний президент ліквідує Державне управління справами

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає за доцільне ліквідувати Державне управління справами, а всі його об’єкти підпорядкувати галузевим відомствам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив в ефірі «5 каналу».

«Я сподіваюся, що наступний Президент, маю впевненість, що Юлія ТИМОШЕНКО буде Президентом, безумовно, буде йти на те, щоб ліквідувати такого монстра, як Державне управління справами, і направити всі освітні заклади до Міністерства освіти, а всі медичні – до Міністерства охорони здоров’я. Це буде правильно», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр нагадав, що свого часу чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяв під час попередньої виборчої кампанії розформувати Держуправління. «Навіщо Президентові така власна імперія? Я пам’ятаю, коли ЮЩЕНКО під час виборчої кампанії (я якраз тоді працював одним із керівників у штабі) обіцяв, що як тільки стане Президентом, то Державне управління буде ліквідоване», - додав він.

Водночас О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд планує у 2010 році збільшити видатки на утримання закладів освіти, культури та охорони здоров’я, які знаходяться у підпорядкуванні Державного управління справами. «Сьогодні немає іншого механізму фінансування цих закладів, крім як через Держуправління справами. Залишити освітні та медичні заклади без фінансування ми не можемо. Фінансування збільшено пропорційно інфляційним очікуванням на наступний рік», - підкреслив перший віце-прем’єр.