Ющенко сьогодні - на Запоріжжі
08:52, 18 вересня 2009Політика
984 0
Президент перевірить «Дніпрогес»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.
Як повідомляє сайт глави держави, за ініціативи Президента в Запоріжжі відбудеться нарада щодо стану справ, перспектив розвитку та проблемних питань гідроенергетики України.
З метою перевірки стану безпеки греблі та інших споруд «Дніпрогесу», В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з ходом реконструкції цієї найбільшої за своєю потужністю гідроелектростанції Дніпровського каскаду.
Також Президент відвідає з інспекційною метою будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро у м. Запоріжжі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter