Ющенко сьогодні - на Запоріжжі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.

Як повідомляє сайт глави держави, за ініціативи Президента в Запоріжжі відбудеться нарада щодо стану справ, перспектив розвитку та проблемних питань гідроенергетики України.

З метою перевірки стану безпеки греблі та інших споруд «Дніпрогесу», В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з ходом реконструкції цієї найбільшої за своєю потужністю гідроелектростанції Дніпровського каскаду.

Також Президент відвідає з інспекційною метою будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро у м. Запоріжжі.