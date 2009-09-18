Тимошенко полетіла до Дніпропетровська

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою в Дніпропетровськ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з професорсько-викладацьким складом і студентами Національного гірничого університету і взяти участь у заходах з нагоди 110-ої річниці з дня створення цього навчального закладу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського», де ознайомиться з роботою киснево-конвекторного цеху.

Сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.