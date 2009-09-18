Путін відмінив зустріч з Тимошенко?

Візит до України прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна, анонсований на жовтень, не відбудеться. Про це повідомляє "Коммерсант-Украина"з посиланням на джерело.

Пан Путін нібито відмовився проводити дуже часті зустрічі з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, щоб не створювати видимість її підтримки офіційною Москвою в період президентської виборчої кампанії.

У той же час президент Віктор Ющенко дістав можливість активізувати взаємини з Росією – не виключено, що він поїде на саміт СНД в Кишиневі, де зможе зустрітися з президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Заяви про те, що Володимир Путін відвідає Україну в жовтні, прозвучали 1 вересня в ході спільної прес-конференції пана Путіна і Юлії Тимошенко за підсумками їх зустрічі в Гданьську (Польща).

А кілька днів тому апарат російського прем`єра повідомив апарат Юлії Тимошенко про відмову від досягнутих домовленостей.