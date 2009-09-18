Катерина Ющенко вважає, що її чоловік має усі шанси виграти вибори
12:12, 18 вересня 2009Політика
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"Інші руйнують, він - творить"
Дружина Президента, Катерина Ющенко вважає, що її чоловік має усі шанси вдруге зайняти президентське крісло. Про це вона розповіла в інтерв`ю Україні молодій.
"Абсолютно. Адже він виконав обіцянки своєї передвиборчої кампанії. Він — єдиний кандидат, який своїми діями довів, що він завжди стоятиме на захисті інтересів України. Він — єдиний, кому сьогодні це можна довірити.
І коли сьогодні інші зосереджують свої зусилля на руйнуванні, він творить, будує і відроджує речі, які впливатимуть на покоління майбутніх українців. І я бачу, що українці починають це розуміти" - сказала пані Ющенко.
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