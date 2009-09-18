Литвин обіцяє модифікувати гасло «Країні потрібен Литвин»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що на президентських виборах проголосував би проти всіх.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профіль», відповідаючи на запитання, за кого б він голосував, якби сам не йшов на вибори.

При цьому спікер зазначив, що обов`язково прийшов би на вибори. «Це небезпечна тенденція – якщо багато людей не прийде, буде вкидання бюлетенів», - вважає він.

Голова ВР повідомив, що його гасло «Країні потрібен Литвин» буде на цій президентській кампанії модифіковано: «Країні потрібен тільки Литвин». За його словами, всі основні кандидати вже пробували себе в ролі керівників держави. «Напевно, досить. Якщо люди подумають на кілька кроків уперед, вони це гасло сприймуть як керівництво до дії», - підкреслив він.

Говорячи про те, як він вестиме свою виборчу кампанію, В.ЛИТВИН зазначив, що не діятиме «за принципом «Всі свині, а я весь у білому» – в такій країні немає перспективи».

За словами спікера, він виходить із необхідності говорити про те, що відбувається в країні й що треба зробити. «Це дуже складно. Адже людей поставили на рейки примітиву: вони повинні бачити видовище й смакувати, хто з ким спить і з ким свариться, щоб викликати низькі відчуття й усе вирішувати на рівні інстинктів. Це може бути трагедією для країни. Моя політика – дійти до кожної людини, знати її проблеми. Це, по суті справи, складне завдання, але вирішуване», - зазначив керівник парламенту.

За його словами, кожна людина повинна відчути себе особистістю. Зрозуміти, що її поважають, що вона цікава. «Для цього я, зокрема, й працюю серед людей. Уникаю зустрічей із головами областей – їду в села й райцентри. Саме там люди нерозбалувані візитами, передвиборними концертами й обіцянками. Перед натовпом можна кидати тільки гасла», - зазначив В.ЛИТВИН.

«А коли ти стоїш на сходинках будинку культури й дивишся в очі людям, то вони розуміють, що їх питання отримає відповідь. Спочатку на таких зустрічах всі одночасно кричать, бо люди дістають можливість викричатися. Щоб заспокоїти, я їм говорю: «Ось ви критикуєте Раду, а поводитеся так само». Потім йдуть питання, звернення, скарги. Я відповідаю кожному», - додав спікер.