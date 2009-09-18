Луценко пропонує людям охороняти претендентів на шапку Мономаха

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що під час передвиборчої президентської кампанії міліція «ретельно» охоронятиме тільки «трьох державних осіб»: Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції сьогодні в Донецьку.

“Кандидатів у президенти вистачить і без мене - і розумних, і інших. За моїм передчуттям, їх буде не менш як чотири десятки», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, така велика кількість кандидатів для нього як міністра внутрішніх справ України є «тривожним сигналом - тому що приїзд кожного з них, як особи, що охороняється, відволікатиме чималу кількість міліції».

Керівник МВС зазначив, що під час візиту осіб, що охороняються згідно із законом про державну охорону, в області кожного разу відволікається від 500 до 1200 працівників міліції, але «сьогодні, на щастя, таких осіб три - Президент, прем`єр-міністр і голова Верховної Ради». Решту всіх кандидатів у президенти, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, міліція не може забезпечити такою охороною на шкоду службі з охорони безпеки пересічних громадян.

“Тільки-но їх (кандидатів у президенти – УНІАН) стане велика кількість, і Управління Державної охорони вимагатиме від нас посиленої охорони кожного з них, звичайно, це буде складно, - пояснив міністр. - Я вважаю, що ми повинні виставляти на охорону стільки, скільки нам це дозволяє оперативна обстановка. Тому що охорона осіб, які мріють одержати «шапку Мономаху», не є важливішою, ніж охорона вулиць, житлових будинків, безпеки українських громадян».

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що для охорони кандидатів буде виділено стільки правоохоронців, скільки міліція визнає за можливе. «Я сьогодні поставив завдання – публічно, відкрито, я цього не приховую – виділяти на охорону кандидатів у президенти стільки (правоохоронців), скільки ми можемо виділити. Підрозділ «Беркут», як оперативний резерв міліції, але не відривати від роботи ні дільничного, ні слідчого, ні кримінальний розшук, ні тих, хто бореться з економічними злочинами», - зазначив він.

“Ми будемо ретельно, масово охороняти тільки вищих посадовців держави. Решту всіх шукачів влади, на мій погляд, повинен охороняти український народ, а ми стоятимемо осторонь, і у разі чого - відразу допоможемо», - додав керівник МВС.