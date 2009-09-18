Жванія: регіоналам треба перестати гратися в дитячий садочок

Якщо представники Партії регіонів розблокують роботу Верховної Ради України, то Держбюджет на 2010 рік буде затверджено в терміни, передбачені чинним законодавством. Таку думку висловив народний депутат Давид ЖВАНІЯ в ефірі програми «Я так думаю» на “5-му каналі”, повідомляє його прес-служба.

«Регіоналам потрібно розблокувати парламентську трибуну, перестати гратися в дитячий садочок», - наголосив він.

За словами депутата, в парламенті є коаліція, а якщо є 226 голосів, то бюджет буде сприйнятий парламентом і його проголосують.

Д.ЖВАНІЯ зауважив, що проект бюджету буде ще неодноразово обговорюватися, у нього можуть вноситися певні правки: «Попереду - обговорення в комітетах, дискусії в сесійній залі, ухвалення в першому і другому читаннях».

Він закликав представників Партії регіонів не займатися хуліганством, а дотримуватися процедури. «Якщо регіонали хочуть, то нехай вони критикують бюджет, годинами виступають з парламентської трибуни, не голосують за нього, але нехай дозволять парламенту працювати в нормальному режимі. Нині окремі народні депутати, блокуючи трибуну, своїми ж руками знищують парламентаризм», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні парламент не може працювати, оскільки трибуну блокують представники фракції Партії регіонів, які вимагають прийняття законопроекту про підвищення мінімальної зарплати і пенсії.