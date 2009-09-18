Литвин вважає бюджет Тимошенко лише «ескізом»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що політичні сили зацікавлені в ухваленні бюджету на 2010 рік до президентських виборів.

Про це він сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що «у мене є великі сумніви, що сьогодні потрібен бюджет». «Одним бюджет не потрібен, бо вони думають, що будуть виконувати свій бюджет, а інші кажуть – ми витримали весь необхідний ритуал, а нам не дають працювати», - зазначив В.ЛИТВИН.

Голова ВР повідомив, що підписав графік розгляду бюджету відповідно до Бюджетного кодексу. За його словами, наступного тижня, відповідно до законодавства України, має бути представлений бюджет у Верховній Раді України. «Це і буде презентація», - додав він.

За його словами, якщо парламент не ухвалить рішення і не порушить питання про повернення бюджету на доопрацювання, то це означатиме, що «Верховна Рада України бере його до практичної роботи». В.ЛИТВИН наголосив, що поданий урядом проект бюджету розглядає «як ескіз до бюджету». Він наголосив, що політичні сили мають визначитися щодо основних параметрів бюджету – дохідної та витратної частини, щодо приросту економіки, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та інфляції.

Він наголосив на необхідності пошуку спільної позиції в даних питаннях і тоді стане зрозуміло «що далі роботи з бюджетом, і який має бути бюджет». «Я переконаний, що сьогодні саме той момент, коли треба говорити про бюджет для країни, а не для політиків і політичного сезону», - підкреслив В.ЛИТВИН.