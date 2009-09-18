Тимошенко не давала згоди призначення на нових губернаторів

Управління секретаріату Кабінету міністрів України у зв’язках із ЗМІ уповноважене заявити, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підписувала подань на призначення Віктора ВАКАРАША головою Київської обласної державної адміністрації та Володимира МОВЧАНА головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України.

“Окрім того, документи на призначення ще 14 голів районних державних адміністрацій також не погоджувалися урядом”, - наголошується в заяві.

Як також підкреслюється: “уряд на своїх засіданнях не обговорював ці кандидатури, відповідні кадрові питання не включалися до порядку денного і рішення ухвалені не були”.

“Тож, зробивши вищенаведені призначення, Президент України припустився грубих порушень Конституції”, - заявляє секретаріат КМУ і додає, що “гарант Конституції не повинен порушувати Основний Закон України, на сторожі якого має стояти”.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА залишалася вакантною після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента 19 травня. 22 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) Павла КОЗИРЄВА.

27 червня 2009 року звільнив Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

Сьогодні, 18 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами призначив В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації та В.МОВЧАНА головою Кіровоградської облдержадміністрації.