Луценко: всі двійники ліквідовані

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що списки виборців на майбутніх президентських виборах будуть якіснішими і «чистішими», ніж на попередніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Міністр також нагадав, що формування списків виборців – це виключно компетенція Центральної виборчої комісії. «Ми подали їм (ЦВК) уточнення до 5 вересня по всіх областях. А далі, згідно з нормативними документами, ми це робитимемо щомісяця», – сказав глава МВС.

За словами Ю. ЛУЦЕНКА, на даний момент «виявлено достатньо багато двійників, багаторазовиків, тобто осіб, які присутні у списках більше ніж двічі». «Вони всі ліквідовані завдяки новим комп`ютерним технологіям», – заявив міністр, пославшись на інформацію з ЦВК.

Глава МВС пояснив, що найбільша плутанина відбувається через перейменування вулиць, а також «через існування або відсутність будинків на картах населених пунктів».

Як приклад Ю.ЛУЦЕНКО навів будинок, який постраждав у Криму від вибуху газу – будівля досі числилася у виборчих списках. «Хоча її вже немає в природі», – сказав глава МВС.

«Такі недоліки міліція виявила, підчистила, передала в ЦВК. З моєї точки зору, ця робота не містить жодної сенсації, не має ніяких кричущих масових фактів виправлення. І мені здається, списки будуть чистішими, ніж минулого разу», - зазначив міністр.

«Зараз усі розуміють: президентські вибори по факту стартували. Ми втягуємося в серйозну стратегічну кампанію, яка визначить майбутнє України», – завершив Ю. ЛУЦЕНКО.