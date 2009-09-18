Тимошенко: є дві технології зриву президентських виборів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зараз розробляються дві технології зриву президентських виборів 2010 року в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в прямому ефірі Дніпропетровської державної телерадіокомпанії.

За словами прем’єр-міністра, перша полягає в тому, щоб через Конституційний суд скасувати зміни до законодавства щодо виборів Президента, «прикопавшись до якоїсь коми».

«Я думаю, що Конституційний суд не буде втручатися у політичні процеси і закон про вибори Президента буде діяти», - наголосила Ю. ТИМОШЕНКО з цього приводу.

Також, за її словами, реальні спроби маніпулювання з гривнею є першими ознаками застосування другої технології – «вбити гривню, як це тільки можливо, і довести до повного колапсу банківську систему й економіку країни, а на фоні цього ввести надзвичайний стан», оскільки за Конституцією України в період дії надзвичайного стану президентські вибори не проводяться.

Водночас Ю. ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона не вірить у здійснення хоча б одного з цих проектів.

«В силу всіх своїх можливостей я не допущу ні першого, ні другого сценарію зриву виборів», – заявила Ю. ТИМОШЕНКО.