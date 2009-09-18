У Тернополі провели молебень пам’яті репресованих

У Тернополі до 70-річчя приходу Червоної Армії на терени Західної України провели молебень за репресованими.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, молебень відбувся біля меморіальної дошки невинно замордованим патріотам, яка встановлена на стіні колишньої тюрми НКВС. У молебні взяли участь керівники Тернополя та області, представники громадських організацій. Під час молебню присутні молилися за душі загиблих під час боїв, а також тих, хто потерпів внаслідок репресій, які почалися у 1939 році. “У тюрми потрапляли всі, хто вболівав за Україну, нелюдські страшні катування та знущання чекали тих, хто говорив українською, хто любив цю землю та хотів жити у своїй державі”, – нагадав у своєму виступі керуючий апаратом обласної ради Ігор ДУЛЕБА.

Виступаючі також відзначали, що чимало українців загинуло внаслідок того, що вони не мали власної армії і що власне події 1939-го року стали початком заснування Української повстанської армії.

Після молебню представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної дошки.