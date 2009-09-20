Ющенко виступить на «Червоній руті»

Сьогодні, 20 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 12.00 проведе урочисту зустріч з переможцями та призерами ХХІ літніх Дефлімпійських ігор.

Як повідомляє прес-служба глави держави, захід проходитиме у Секретаріаті Президента України. (ХХІ літні Дефлімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання людей з вадами слуху - проходили в місті Тайпей (Тайвань) з 5 по 15 вересня. За підсумками Ігор українські дефлімпійці завоювали друге місце в загальному командному заліку, пропустивши вперед тільки збірну команду Росії. Українська збірна завоювала 20 золотих медалей, 22 срібних та 25 бронзових).

Також В.ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Чернівецької області.

Планується, що у рамках поїздки глава держави відвідає ювілейний концерт переможців та гостей фестивалю «Червона рута – 2009» і о 18.00 матиме виступ на цьому заході.