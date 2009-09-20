Медведєв знову озвучив претензії до Ющенка

У відносинах з українською владою президента Росії не влаштовує тільки антиросійська позиція. Як повідомляє прес-служба Кремля, про це Дмитро Медведєв заявив в інтерв`ю CNN. «Мені не подобається тільки одне, що основною лінією політики у діючого керівництва, я маю на увазі в даному випадку президента країни, мого колегу, стала антиросійська позиція. І що б там не говорили, я абсолютно упевнений в тому, що це основна лінія поведінки. Це дуже сумно і неправильно», - сказав російський президент.

«Мені не дуже подобається те, що в Україні відбувається героїзація, як прийнято говорити, нацистських злочинців. Взагалі-то ми колись всі разом боролися проти нацизму. Це розуміють в інших країнах, але чомусь не хочуть розуміти деякі українські керівники. Я маю право на такі оцінки, тому що це загальний виклик, загальна загроза. Нацистські злочинці колись були судимі Нюрнберзьким трибуналом», - додав Медведєв.

«З урахуванням того, що там відбувалося і відбувається, мені довелося прийняти неприємне рішення не відправляти, тимчасово, нового посла в Україну, щоб наші українські колеги все-таки замислилися про наслідки такого курсу», - підкреслив президент Росії.

Газета.ру