Лукашенко готовий "нагодувати й одягнути" українців

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про готовність Білорусі допомогти Україні відновити сільське господарство.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні журналістам на фестивалі-ярмарку трудівників села «Дажынкі-2009» в Кобрині (Брестська область, Білорусь)

«Звичайно, складно, тому що свого часу в Україні загралися в ринок. Демократія і дискусії - це добре, але людей, перш за все, треба нагодувати і одягнути. Погодьтеся, це головне. А якими методами, критикуватимуть ЗМІ чи ні - важливий результат», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, трохи абсурдною є ситуація, коли «колишня житниця всього Радянського Союзу сьогодні фактично перетворилася на споживача тієї продукції, яку вона поставляла на світові ринки».

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що у разі потреби Білорусь може надати допомогу Україні у відновленні сільського господарства. «Якщо Україна захоче, то протягом п`яти років вона зможе відновити своє сільське господарство. Якщо буде бажання, щоб Білорусь підключилася до цього процесу, - ми допоможемо», - додав він.

Глава Білорусі нагадав, що не так давно його критикували за підходи в сільському господарстві. Він вважає, що великі сільськогосподарські комплекси є благом для країни, зокрема для іноземних інвесторів. В Україні ж, як і в інших країнах колишнього Радянського Союзу, земля була поділена на невеликі фермерські господарства. У занедбаному стані перебувають величезні території сільськогосподарських угідь.

«А ми в цей час хоч трохи, але вкладали кошти в сільське господарство, ми трималися за село і не зруйнували його. Сьогодні є приріст в 11% в сільському господарстві. Критикуй - не критикуй - це вже позитивна тенденція», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, сьогодні Білорусь по мірі можливості допомагає Україні, зокрема, у збиранні врожаю в прикордонних регіонах, оскільки технічна оснащеність білоруських господарств значно вища. «Але якщо ще 3-5 років ви (Україна) пробовтаєтеся, то доведеться займатися вирубним землеробством. Ви нам люди не чужі. Тому все, що не попросять українці, ми завжди із задоволенням допомагаємо», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.