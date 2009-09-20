Тимошенко про газ, вугілля і модернізацію теплового господарства

Стратегічну програму реконструкції та модернізації теплових генеруючих компаній, що експлуатують 72 163 котлів, в тому числі дві третини працюючих на природному газі, Кабінет міністрів України здійснить за рахунок коштів, що почали надходити в Державний бюджет за продані Японії квоти за скорочення викидів вуглецю в атмосферу.

Таку заяву оприлюднила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у вечірній програмі одеської телекомпанії РІАК, запис якої було здійснено під час суботнього робочого візиту до Одеси.

За її словами, станом на вересень Україна отримала понад 300 млн. євро за продані квоти, ще майже 1 млрд. 700 млн. євро надійдуть у найближчі місяці. Цього має вистачити для того, щоб перевести на вугілля більшість котлів теплових генеруючих компаній, що забезпечують теплом населення та об`єкти народного господарства.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що «одна гігакалорія тепла, вироблена із природного газу, обходиться втричі дорожче, аніж від спалювання вугілля. Причому більшість країн світу, за оцінками фахівців, забезпечені газом приблизно на 65-70 років, а нам вистачить запасів українського вугілля на 500 років».

Як уточнила глава уряду, програма модернізації теплового господарства передбачає кілька напрямків: деякі компанії мають зорієнтуватися на використання торфу, інші - на брикети з деревини. «Наші компанії в співдружності з японськими спеціалістами розробили систему переобладнання теплових котелень з використанням спеціальних теплонасосів, - додала Ю.ТИМОШЕНКО. - Орієнтовно програму модернізації теплового сгосподарства буде реалізовано упродовж 3-4 років».