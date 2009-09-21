Ульянченко оприлюднила умови Ющенка парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкличе подання до Конституційного Суду, якщо Верховна Рада внесе зміни до нової редакції закону про вибори глави держави.

Про це заявила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

"Верховна Рада абсолютно спроможна зібратися і внести зміни до вже існуючого закону про вибори, оскільки тільки лінивий не говорить про проблеми окремих статей цього закону", - зазначила вона.

В,УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що президент відкликав би своє подання до Конституційного Суду, "якщо б це все було зроблене у залі Верховної Ради і воно задовольнило би повністю усі позиції, про які говорив президент, і ці позиції не йшли б у розріз з Конституцією".

Вона підкреслила, що "президент жодного разу не сказав про скасування всього закону про вибори".

"У законі є багато позитивного. Але там є певні статті, які абсолютно не відповідають міжнародним нормам, які не гарантують права і обов’язки громадян, які суперечать Конституції і саме до цих статей президент мав претензії", - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона заявила, що можливе скасування Конституційним Судом окремих норм нової редакції закону після початку передвиборчої кампанії "не вплине на виборчий процес, і про це вже декілька разів говорили і представники ЦВК".

Також, коментуючи заяви про те, що не ухвалення держбюджету на наступний рік може призвести до зриву виборів президента через недофінансування, глава Секретаріату сказала: "Це теж технологія, це теж залякування, це теж певні механізми впливу, у тому числі на процес виборів".

Як відомо, раніше заступник В.УЛЬЯНЧЕНКО Ігор ПОПОВ заявив, що не ухвалення парламентом держбюджету-2010 є загрозою для проведення президентських виборів.