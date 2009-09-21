Регіонали готують подарунки Ахметову

Свій 43-й день народження народний депутат від Партії регіонів, президент ФК «Шахтар» і найбагатша людина України Рінат Ахметов сьогодні відзначить у родинному колі, пише газета "Сегодня". Втім, і в попередні роки регіонал святкував цю дату тільки з мамою, дружиною Лілією і синами Даміром та Алміром. Проте список тих, хто вітатиме зі святом, тільки рідними не обмежиться: як повідомили в оточенні Віктора Януковича, лідер Партії регіонів сьогодні після обіду вилітає до Донецька, де планує привітати соратника по партії особисто. Що подарує Віктор Федорович, поки невідомо. Але, наприклад, два роки тому подарунком була картина художниці Тетяни Яблонської.

Особисто планує привітати Ахметова і нардеп-регіонал Равіль Сафіуллін. За його словами, до дня народження президента «Шахтаря» він щороку замовляє у майстрів срібні вироби ексклюзивної роботи. Готовий подарунок і у регіоналки Ганни Герман: «Не знаю, чи вийде привітати саме в день народження, але подарунок уже готовий: дуже популярна на Заході львівська художниця написала картину, на якій зображена «Донбас Арена» у вигляді літаючої тарілки, яка опускається на Донецьк, а зустрічає її молода людина зі світлим волоссям». Колега по фракції Сергій Ківалов з подарунком ще не визначився, але обіцяє щось оригінальне: «Одесити завжди роблять ексклюзивні подарунки Рінату Леонідовичу. На відкриття «Донбас Арени» ми подарували йому малахітовий стадіон з ангелом над ним».