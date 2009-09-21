Ющенко відбув до США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

У Нью-Йорку Президент України візьме участь у роботі 64-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Як очікується, з трибуни ООН В.ЮЩЕНКО інформуватиме світову спільноту про пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України, хід демократичних перетворень у нашій країні. Не залишаться поза увагою і такі важливі для нашого суспільства теми, як міжетнічний мир і толерантність, вшанування пам’яті жертв фашизму та Голодомору.

Крім участі у заходах у рамках сесії генеральної Асамблеї ООН, В.ЮЩЕНКО проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та організацій, зустрічі з представниками американських ділових кіл, політиками, представниками української та єврейської громад. Так, передбачається проведення низки двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами інших країн, зокрема, Бразилії, Литви, Фінляндії, Швеції та ін.

Заплановані окремі переговори Президента України з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу А.Фог РАСМУССЕНОМ, Генеральним секретарем Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Ж.ДЮФОМ.

Заплановані також зустрічі глави Української держави з провідними членами української громади США, а також представниками американських політологічних, наукових та експертних кіл. Глава держави виступить із промовою в Раді зовнішніх зносин – одній з найавторитетніших громадських організацій США, що спеціалізується на проблематиці міжнародних відносин.