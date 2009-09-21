ЦВК скоротила бюджет виборів Президента на 470 мільйонів

Центральна виборча комісія ухвалила рішення скоротити бюджет виборів Президента України на 470 млн. грн. – з 1,74 млрд. грн. до 1,27 млрд. грн.

Про це повідомила заступник голови Центрвиборчкому Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, пише газета «Дело»(№ 150 від 21 вересня).

Вона повідомила, що рішення скоротити витрати викликане ухваленням нового закону про вибори Президента, який стиснув термін виборчої кампанії до трьох місяців.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА пояснила, що скорочення виборчих перегонів на один місяць істотно заощадить кошти, оскільки близько 80% витрат на вибори припадає на виплату заробітної плати співробітникам виборчих комісій.

Варто зазначити, що до проведення засідання ЦВК стосовно бюджету (16 вересня) Центрвиборчком планував скоротити витрати до 1,17 млрд. грн. Проте після обговорення цифру збільшили до 1,27 млрд. грн.