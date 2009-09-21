Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що з’їзд Партії регіонів висуватиме лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови Верховної Ради України, про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агенції "ЛІГАБізнесІнформ".

«ЯНУКОВИЧ піде на вибори через з’їзд. На відміну від деяких людей, він прекрасно розуміє: країна тільки тоді може бути нормальною і демократичною, коли в ній є політична структура», сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами першого віце-спікера, «людство за весь час існування не придумало кращого механізму, ніж об’єднання у політичні партії. Люди, котрим близькі ті ж самі ідеї, об’єднуються і делегують від себе лідерів, спроможних втілювати їх у життя. Все решта – пошуки тимчасової технології з метою отримання результату, що задовольняє якусь персону, проте іноді руйнівного для країни».