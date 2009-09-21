Президент помилував 77 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 вересня підписав указ про помилування 77 засуджених, задовольнивши таким чином 181 клопотання громадян та народних депутатів.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату глави держави, про це інформує Служба з питань помилування.

Серед помилуваних 22 жінки і 55 чоловіків. Із них – 42 молодого віку, 7 похилого, 6 інвалідів, 7 багатодітних, 2 учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інші.

Як зазначили в ГСІП Секретаріату Президента, з початку року глава держави підписав 8 указів про помилування 404 осіб. Із них 204 засудженим основну міру покарання скорочено, 200 – звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.