Чи допоможуть Тимошенко музиканти? (думки експертів)

Експерти вважають, що підтримка музикантами того чи іншого кандидата на пост Президента України матиме лише допоміжний вплив в ході кампанії. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з приводу початку туру провідних українських виконавців (Наталія МОГИЛЕВСЬКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, РУСЛАНА, Тіна КАРОЛЬ та інші) на підтримку Юлії ТИМОШЕНКО «З Україною в серці». Інститут Горшеніна цікавився думкою експертів щодо ефективності цього туру, а також щодо того, чи очікується участь російських поп-зірок у передвиборчій кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА за аналогією з 2004 роком.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що певний ефект тур провідних українських співаків на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО матиме перш за все для молоді, або для тих прихильників співаків, які не визначилися у своїх політичних уподобаннях. «Ще побачимо, в яких обсягах цей тур буде. Зрозуміло, що чим більше їздитимуть, спілкуватимуться, чим більше виконавці будуть переконані у власній думці – все це справлятиме вплив на виборців», - сказав І.ЖДАНОВ. Експерт зазначив також, що зараз йому важко передбачити, чи відбудуться тури російських поп-зірок на підтримку В.ЯНУКОВИЧА. «Ми побачили, що в 2004 році вони навіть забували чи плутали прізвище кандидата, якого підтримували – людям, напевне, навіть не повідомили, кого вони будуть підтримувати, за кого співати. Зрозуміло, що зараз В.ЯНУКОВИЧ в такі рамки поставлений, що в нього фактично немає вибору серед українських співаків, оскільки вони залучилися співати за Ю.ТИМОШЕНКО, тому, напевно, він буде шукати у ближньому або дальньому зарубіжжі співаків на свою користь», - вважає І.ЖДАНОВ.

Він також відзначив, що в турі на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО беруть участь співаки, які є знаковими для україномовної співочої "тусовки", багато з них підтримували Віктора ЮЩЕНКА у 2004 році. Таким чином це свідчить про певний опосередкований ідеологічний вибір цих співаків.

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначає, що свого часу найбільш успішним прикладом подібних турів на підтримку кандидата стали другі вибори Бориса Єльцина в Росії, коли фактично весь російський шоу-бізнес піднявся на його підтримку. «Що стосується України, звичайно, що піком подібної шоу-бізнесової політтехнології став 2004 рік, коли всі вершки цього шоу-бізнесового кола зібрав один кандидат – В.ЯНУКОВИЧ. На цих виборах Ю.ТИМОШЕНКО спрацювала, фактично, на випередження, підписавши всіх провідних українських виконавців за винятком, хіба що Андрія ДАНИЛКА, Софії РОТАРУ і Таїсії ПОВАЛІЙ», - відзначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Експерт вважає, що найбільше технологія залучення зірок шоу-бізнесу на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО вплине на виборців молодого та середнього віку. Також виграшем для прем’єр-міністра, на думку політолога, є те, що вона змогла залучити до свого туру виконавців, які раніше підтримували В.ЯНУКОВИЧА – насамперед Н.МОГИЛЕВСЬКУ та Ані ЛОРАК. «Для виборців Півдня і Сходу ці прізвища давно є знаковими і є непоганим плюсом для пропаганди позиції Ю.ТИМОШЕНКО і залученні її до електорату, традиційного для В.ЯНУКОВИЧА», - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

На думку експерта, не дивлячись на заяви представників Партії регіонів про те, що процент голосів, які залучаються завдяки шоу-бізнесу, є вкрай незначним, тури російських зірок на підтримку В.ЯНУКОВИЧА все-таки будуть. «Ігор КРУТИЙ, який традиційно поставляє зірок для В.ЯНУКОВИЧА, безперечно, ще привезе і друга пані ПОВАЛІЙ пана БАСКОВА, і КОБЗОНА, і КІРКОРОВА і решту. В.ЯНУКОВИЧ виглядає зараз дуже недолуго, коли в нього перехопили, фактично, всіх флагманів його попередньої кампанії. Тому він буде їх компенсувати за рахунок російських виконавців», - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «ПЕНТА» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що, судячи з реплік Бориса КОЛЕСНІКОВА про те, що артисти - не дуже ефективний засіб виборчої кампанії, наразі невідомо, чи будуть російські зірки співати на підтримку В.ЯНУКОВИЧА. Але таку можливість експерт не виключає. «Велика виборча кампанія – це такий комплексний засіб, і кандидату, який претендує на президентську посаду, ігнорувати таку складову, як участь артистів, думаю, не варто. Тому, врешті-решт, якісь російські співаки можуть взяти участь в кампанії В.ЯНУКОВИЧА», - сказав В.ФЕСЕНКО. Експерт вважає, що ефективність турів на підтримку того чи іншого кандидата є обмеженою. «Це, скоріше, фонова ефективність. Вона може спрацювати в комплексі, створити позитивний емоційний фон навколо того чи іншого кандидата. І лише опосередковано вона може вплинути на розширення електоральної бази того чи іншого учасника президентських перегонів - але не прямо, не безпосередньо», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Олексій ГАРАНЬ, професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА вважає, що, в разі участі російських поп-зірок в кампанії В.ЯНУКОВИЧА може бути задіяна норма закону про вибори, яка забороняє іноземним громадянам участь у виборчій кампанії в Україні. «І, власне, тоді, я думаю, опоненти В.ЯНУКОВИЧА будуть говорити про те, що залучаються іноземні громадяни», - сказав О.ГАРАНЬ. Також експерт зазначив, що завжди дотримувався точки зору, що вибори лише політичними технологіями виграти неможливо. На його думку, ефективність туру провідних українських виконавців на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО, насамперед, залежатиме від того, як розвиватиметься політико-економічна ситуація наприкінці року. «Якщо ж говорити про участь поп-зірок – у даному випадку ряд виконавців беруть участь в подібних акціях, виходячи зі своєї політичної позиції. Це РУСЛАНА, це О.ПОНОМАРЬОВ. У 2004 році саме ці співаки виходили з ідеологічних мотивів. І тому я думаю, що в даному випадку їх участь буде безумовним плюсом, тому що людям зрозуміло, чому вони виступають. Якщо ж говорити про таких співачок як Н.МОГИЛЕВСЬКА та Ані ЛОРАК, які в кампанії 2004 року виступали на стороні В.ЯНУКОВИЧА, то їх участь в кампанії Ю.ТИМОШЕНКО буде трактуватися прихильниками БЮТу як те, що Ю.ТИМОШЕНКО вдається навколо себе об’єднати основних українських виконавців. І це теж буде використовуватися в ході кампанії - що українські співаки підтримують Ю.ТИМОШЕНКО, в той час як В.ЯНУКОВИЧУ немає на кого розраховувати, крім, можливо, російських співаків. Але даний фактор матиме лише допоміжний вплив в ході кампанії», - вважає О.ГАРАНЬ.