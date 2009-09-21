Регіонали хочуть знати, як Тимошенко витратила гроші МВФ

Фракція Партії регіонів вимагає заслухати у парламенті звіт міністра економіки та виконуючого обов`язки міністра фінансів України про виконання державного бюджету на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ на засіданні Погоджувальної ради лідер фракцій і комітетів Верховної Ради.

Він також додав, що ВР також має заслухати й інформацію Рахункової палати.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що особливий акцент у цих звітах має бути зроблений на тому, як використані кошти Міжнародного валютного фонду.