Литвин: деякі кандидати поводяться так, ніби вже президенти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує внести проект постанови щодо проведення спеціального засідання парламенту за участю керівництва держави.

Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради у відповідь на наполягання лідера фракції Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА щодо необхідності проведення такого засідання.

В.ЛИТВИН зазначив, що він вже неодноразово звертався до керівництва держави з такою пропозицією, але - «реакція нульова». Він підкреслив, що «у кожного своя правда». В.ЛИТВИН наголосив на тому, що спочатку необхідно розблокувати роботу парламенту. Він зазначив, що необхідно шукати шляхів для цього, оскільки не заводити ж «комендатуру, яка охороняє Верховну Раду, щоб вона нам розблокувала трибуну». «Відчуття вседозволеності воно просто розпирає. Ще ж не президенти», - зазначив В.ЛИТВИН. За його словами, деякі кандидати поводяться таким чином, оскільки «свої канали є, та на них можна сісти і розказувати країні як потрібно жити».

В.ЛИТВИН зазначив, що ті, хто сьогодні намагається заблокувати роботу парламенту мають розуміти, що можливо їм доведеться ще прийти до парламенту, коли почнеться виборча кампанія, для того, щоб сказати «що робиться у ході виборчої кампанії». «Якщо одна сторона думає, що вона зробить результати виборів, а всі інші будуть дрімати, то це очевидно не так», - наголосив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН пропонує внести проект постанови про проведення спеціального засідання парламенту «за участю всіх, хто відповідає за країну». «Не прийдуть, то це буде публічною демонстрацією своїх позицій», - додав він.