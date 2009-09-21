У ПР знайшли спосіб виконати передвиборчі обіцянки

У Верховній Раді України буде створена більшість, яка об’єднається навколо переможця президентських перегонів. Таку думку висловила заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН в ефірі програми «Евгений Киселев. Наверху» на телеканалі ТВі.

«Ми будемо намагатися зберегти цей парламент, ми будемо намагатися мати парламентську більшість, яка об’єднається навколо майбутнього президента», - цитує депутата прес-служба ТВі.

«На щастя, склад нинішнього парламенту є такий, що більшість депутатів піде до сильного, піде до переможця, і це дає нам надію, що не треба буде робити ще одні вибори», - зауважила Г.ГЕРМАН.

«Якщо ж такої більшості створити не вдасться й доведеться достроково переривати повноваження парламенту, ПР виступає за те, щоби провести в один рік вибори до ВР та до місцевих рад, щоб країна п’ять років працювала стабільно та спокійно», - додала Г.ГЕРМАН. За її словами, на сьогодні це основна турбота майбутнього Президента. Якщо всі органи влади будуть обрані в один рік на п’ять років - буде можливість виконати ті обіцянки, які даються перед виборами, переконана Г.ГЕРМАН.