Ющенко може зустрітися з Медведєвим у Нью-Йорку

В ході нинішньої Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає можливості провести зустріч з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, під час якої ініціюватиме посилення економічної співпраці між країнами.

Про це заявив заступник глави секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК в інтерв’ю журналу “Главред” (№38 вiд 21 вересня).

"Якщо у часі співпаде перебування лідерів на якомусь із заходів, то думаю, що два президенти щонайменше обміняються може не дуже тривалими, але вітаннями”, - сказав А.ГОНЧАРУК. При цьому він зауважив, що наразі такої зустрічі президентів України та Росії не заплановано, а їхні графіки участі в роботі Генасамблеї ООН дуже щільні.

Однак у президентський графік, зазначив А.ГОНЧАРУК, потрапляють лише ті зустрічі, які офіційно підтверджені другою стороною, тому імовірність незапланованих переговорів він вважає досить високою. “Я не виключаю таку можливість”, - додав він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, В.ЮЩЕНКО підготував декілька ініціатив, з якими планує вийти на зустріч з російським колегою. “Рецепт виходу з нинішньої ситуації цілком очевидний: обидві сторони повинні зняти з порядку денного гострі питання і посилити економічну співпрацю на усіх можливих напрямках”, - сказав він.

Як підкреслив А.ГОНЧАРУК, сторони просто не можуть не враховувати те, що протягом 18 років незалежності Росія є основним торговельно-економічним партнером України. А Україна, за підсумками 2008 року, продовжує залишатися на 5 місці серед основних торговельно-економічних партнерів РФ.

Глава Української держави, за словами А.ГОНЧАРУКА, має намір звернути увагу на проекти у сфері енергетики, літакобудування та космічної промисловості. Зокрема, щодо створення турбореактивного пасажирського літака АН-148, поновлення серійного виробництва модифікованих версій АН-124-100М-150, -300 на базі військово-транспортного літака АН-124 “Руслан” тощо.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО планує торкнутися створення міжнародних логістичних центрів й парків, модернізації транспортної інфраструктури прикордонних регіонів, розбудови міжнародних транспортних аеропортів та іншого.

“Ми навіть не сумніваємось у тому, що необхідність відновлення політичного діалогу на найвищому рівні існує і серед представників Російської Федерації. Цієї зустрічі, переконаний, чекає і Європа. Тож, українська сторона ніколи не відкликала свою пропозицію (про зустріч президентів - УНІАН), вона залишається в силі”, - підкреслив А.ГОНЧАРУК.