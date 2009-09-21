У Кременчуку залили фарбою синагогу

У Кременчуку (Полтавська обл.) у ніч із суботи на неділю невідомі знову закидали синагогу банками з фарбою. За інформацією з Кременчуцького міськвідділу міліції, про напад невідомих у чергову частину міліції повідомили керівники об`єднання іудейських релігійних громад і організацій Кременчуцького регіону.

За їх даними, охоронець синагоги заявив, що ближче до ранку невідомі розбили об стіни синагоги скляні місткості з червоною фарбою і розкидали на її території листівки з антисемітськими гаслами. Затримати невідомих не вдалося. Міліція почала слідство.

Нагадаємо, в червні цього року в Кременчуку вже закидали синагогу банками з коричневою фарбою.

Тоді невідомі розбили одне вікно, забруднили фасад. У результаті цієї події влада вирішила полагодити вуличне освітлення.