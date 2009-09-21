Ющенко у США шукатиме підтримки діаспори?

Нинішній візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до США, в рамках якого запланована його участь у засіданні 64-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН, швидше за все, матиме характер гуманітарної місії.

Таку думку висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА в коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, експерт вважає, що під час візиту глава Української держави спробує актуалізувати ряд своїх гуманітарних проектів. Водночас, припускає В.БАЛА, навряд чи В.ЮЩЕНКО знайде аудиторію для обговорення внутрішньополітичних проблем в Україні.

«Швидше за все, місія В.ЮЩЕНКО матиме характер гуманітарної. Він учергове зможе актуалізувати принципово важливі для нього гуманітарні проекти. При цьому можна говорити про те, що під час офіційних зустрічей українського Президента його партнери не порушуватимуть тему внутрішньополітичних дискусій в Україні і проблеми виборів», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, крім офіційних завдань, В.ЮЩЕНКО під час візиту до США шукатиме підтримки в середовищі української діаспори. «Проте ці зустрічі також варто розцінювати в контексті гуманітарної складової», - додав він.