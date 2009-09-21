Вінський придумав лозунг для України

Голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість», координатор НПО «Набат» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що українські політичні сили шляхом об’єднання повинні прийти до утворення кількох великих ідеологічних партій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об’єднання.

“Зараз є угруповання лідерського формату під ЯНУКОВИЧА, ТИМОШЕНКО, ЛИТВИНА, які не мають певної ідеології. А коли немає чітко вираженої ідеології, я переконаний, що це не є партія. Перше, що має бути в партії – це чітка ідеологічна позиція», - сказав політик.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, в Україні шляхом об’єднання існуючих політичних сил має бути створено 4-6 великих ідеологічних партій. «Для України лозунгом має бути сьогодні «Даєш крупні ідеологічні партії!», - наголосив він.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, «особливо важко наші політики проходять випробування владою, і проблеми на лівому фланзі також викликані честолюбним бажанням лідерів займати посади в уряді чи в парламенті».

Політик пообіцяв, що зробить все можливе для об’єднання політичних сил, які стоять на позиціях європейської соціал-демократії. Кроком до такого об’єднання Й.ВІНСЬКИЙ називає створення Народно-патріотичного об’єднання «Набат» за участю понад 20 лівоцентристських партій.

Він відзначив, що в Україні близько сімдесяти політичних сил, які розділяють лівоцентристські погляди – це і “зелені”, і селянські партії, і соціал-демократичні, і народно-патріотичні партії. “З них більше 35 взяли участь у нашому першому зібранні, де ми обговорювали проблеми України, і більше 20 уже підписалися під тим, що входять в Народно-патріотичне об’єднання «Набат», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ, якого було обрано координатором цього об’єднання.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що в нього “немає ілюзій”, що завтра з цих партій буде створено одну. “Але коли ми почнемо спільно діяти, робити спільні програми, обговорювати спільні рішення і спільно боротися на виборах, то на певному етапі це може відбутися», - переконаний політик.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що його політична сила і НПО «Набат» в цілому не підтримуватиме ні Віктора ЯНУКОВИЧА, ні Юлію ТИМОШЕНКО. «З усіма іншими будемо вести перемовини, будемо шукати варіанти співпраці, тому що, на наш погляд, сьогодні в Україні час інтенсивно збирати каміння. Інакше дограємося до того, що втратимо державу», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також вважає, що процес об’єднання партій мав би проходити й на національно-демократичному фланзі. «Якби такий антиолігархічний фронт вдалося зробити і на лівому, і на правому фланзі української політики, це дало б перспективи для України стати європейською державою, побороти всі негаразди, вийти з тої тупикової моделі кланово-олігархічної системи, в яку нас втягнули і з якої ми, на жаль, так і не вийшли за останні роки», - підкреслив політик.

Й.ВІНСЬКИЙ також розповів про три завдання, що стоять перед НПО «Набат»: кардинальна зміна політики в державі і зміна системи координат, в якій вона сьогодні розвивається; створення блоку для участі в місцевих виборах та виборах до Верховної Ради; а також підтримка єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах.